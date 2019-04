Centinaio su Siri: una vicenda strana, è la magistratura che deve intervenire

RIVOLTA D'ADDA (29 aprile 2019) - Il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, in visita questa mattina all'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani - non si è sottratto alle domande dei giornalisti sul caso Siri. "Una vicenda strana, è la magistratura che deve intervenire. Non ho gradito che Toninelli gli abbia tolto le deleghe senza uno straccio di prove". E poi: "Questa è una maggioranza politica, non si può pensare che le decisioni vengano prese in modo unilaterale da uno dei due contraenti".

