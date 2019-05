Malika Ayane il 26 giugno al San Domenico

CREMA (20 maggio 2019) - Annunciata la prossima artista che, dopo il passaggio di Ron a fine maggio, salirà sul palco del Teatro San Domenico: il 26 giugno, alle 21, sarà la volta di Malika Ayane, che non è nuova a far cantare con lei il pubblico cremasco. Prevendite aperte, alla biglietteria di via Verdelli e sul sito del teatro: posti a 28 euro (laterale e terzo settore) e 33 euro (poltrone, poltronissime e poltronissime extra).

