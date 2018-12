Smog «Niente blocco del traffico». Comune sordo alle sollecitazioni

CREMA - L'esortazione della Federazione italiana amici della bicicletta non trova riscontro in Comune: «Niente adesione volontaria al blocco del traffico dei mezzi più inquinanti promosso dalla Regione, quando, come nei giorni scorsi, si ha un prolungato sforamento dei limiti delle polveri sottili – conferma l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli –: manteniamo la linea decisa con i sindaci del Cremasco due mesi fa».

E’ però in partenza, con le prime iniziative entro Capodanno, una campagna informativa e di sensibilizzazione dei cremaschi sui buoni comportamenti da tenere per diminuire l’inquinamento atmosferico. «Sono in fase di preparazione i manifesti – prosegue Gramignoli – e le brochure da distribuire, non solo a Crema, ma anche nei paesi del circondario. Sono molteplici i consigli sui comportamenti corretti da tenere per evitare inutili consumi energetici e conseguente aumento della produzione di gas serra».

Nel frattempo, le polveri, grazie alla pioggia caduta mercoledì, si sono abbassate, tornando sotto la soglia di attenzione di 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Giovedì erano a 43 parti per milione, dopo sei giorni consecutivi di sforamenti.

