Ubriaco a 14 anni, notte in ospedale

PANDINO - Si è sentito male poco prima di mezzanotte nella centralissima via Palestro, strada che collega la circonvallazione con via Umberto I. Un ragazzino 14enne del paese è stato soccorso martedì notte dal personale sanitario del 118. Non si reggeva in piedi, a causa dell’eccesso di alcolici. Come prevede la prassi in caso di minorenni, sono stati informati i carabinieri. Verifiche in locali del centro.

