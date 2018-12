Altro furto a scuola: rubati 6 pc, soldi e danni

TRESCORE CREMASCO - Furto alla scuola media. I ladri, entrati in azione nella notte fra Natale e Santo Stefano, hanno rubato sei computer portatili, scassinato la macchinetta del caffè e portato via le monete al suo interno e spaccato le serrature delle porte di diverse aule. Oltre alla cattiva notizia, per Trescore ce n’è però anche una buona: la polizia di Treviglio ha recuperato la refurtiva, rinvenuta all’interno di un’auto fermata per un controllo da una pattuglia. Si tratta di un’utilitaria Fiat, a bordo della quale viaggiavano due cittadini stranieri, denunciati a piede libero per furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO