Cantieri e opere: dalla giunta annunci in serie

CREMA - Due cambi in corso d’opera, dettati dalle dimissioni (annunciate) di Morena Saltini e di Matteo Piloni, che ha percorso la quarantina di chilometri che ci separa da Milano per sedere in consiglio regionale. Due assessori sostituiti (con un piccolo rimpasto di deleghe) rispettivamente da Cinzia Fontana e Matteo Gramignoli. Lavoro della giunta che non ha quindi subito interruzioni. I risultati si sono visti. O meglio, per ora sono stati annunciati in pompa magna. Tanto che qualcuno si è affrettato a sottolineare come ormai l’esecutivo guidato dal sindaco Stefania Bonaldi sia affetto da ‘annuncite’. Ad iniziare dai fondi recuperati per il velodromo e per il sottopasso ferroviario; alla riqualificazione di piazza Garibaldi, alla realizzazione della rotatoria di via Cadorna, l’ecomostro di via Indipendenza che ha trovato nuova destinazione e via di questo passo. Stando così le cose, giunta con addirittura la lode. Ma di contro abbiamo l’università che chiude, gli Stalloni e la Pierina in perenne attesa, la bocciatura (avvenuta per mano di un sindaco cremasco del Pd) dell’autonomia dell’istituto Stanga, la tangenzialina di Santa Maria ancora a livello di ipotesi.

La pagella, attribuita alla giunta in questo periodo dell’anno, rappresenta ormai una tradizione. E anche la premessa resta una costante, affinché non sorgano fraintendimenti sul significato del giudizio e non vengano tratte conclusioni fuorvianti. I voti intendono rispecchiare una cronaca del palazzo, affrancata dai tecnicismi. Non bocciano e non promuovono nessuno, ci mancherebbe. E soprattutto non esprimono valutazioni sulle capacità professionali, o politiche, dei protagonisti.

