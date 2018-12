Viaggi ‘lumaca’ come nel 1866, in 152 anni ‘guadagnati’ 10 minuti

CREMA - Correva l’anno 1866: l'Italia non era ancora tutta unita, c’era il re e le camice rosse cremasche salivano sulle carrozze dei treni a vapore per raggiungere Brescia e unirsi alle forze del generale Garibaldi, che sarebbero poi state impegnate nella terza guerra di Indipendenza: il treno a vapore che collegava Crema e Treviglio impiegava 41 minuti. Oggi, il viaggio dura mezz’ora. Dunque, in 152 anni il trasporto ferroviario si è ‘velocizzato’ di ben 11 minuti. Un progresso di 4,3 secondi ogni 12 mesi. Un risultato sconfortante, che dimostra come a livello tecnologico la linea ferroviaria cremasca sia sostanzialmente rimasta quella del Regno d’Italia. L’impietoso confronto (così come si vede dalla tabella) lo hanno fatto in questi giorni a cavallo tra Natale e Capodanno i membri del comitato pendolari cremaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO