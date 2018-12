Ritrovato Lanzoni, era in un cascinale a due passi da casa

«Fisicamente sta bene, ma è in stato di choc, tanto da non riconoscermi. Lo hanno trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio». Così Alessia Lanzoni, giovedì 27 dicembre, ha confermato l’avvenuto ritrovamento del fratello Stefano, il 42enne scomparso da casa domenica scorsa. Pochi minuti prima, era stato rintracciato in un cascinale disabitato di proprietà degli zii, a qualche centinaio di metri dall’abitazione in cui risiede con la sorella e il padre. Il 42enne, candidato sindaco per la lista ‘Cittadini di Romano di Lombardia’, vive da sempre nella cittadina bergamasca. Si era allontanato in bicicletta: non vendendolo rientrare a casa per la notte, i familiari avevano dato l’allarme. Segnalazioni erano arrivate anche dal Cremasco, zona che Lanzoni frequenta. Era stato visto nel parcheggio del centro commerciale Gran Rondò, e l’ultimo segnale del suo smartphone era stato agganciato dalla cella tra Sergnano e Camisano. Incubo finito, adesso resta da capire cosa abbia spinto il 42enne ad allontanarsi da casa.

