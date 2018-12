Vandalismi e furti a raffica, in arrivo gli 'occhi elettronici'

TRESCORE CREMASCO - Furti, vandalismi ed episodi di abbandono di rifiuti. Troppi in questi ultimi mesi. Così l’amministrazione comunale corre ai ripari per incrementare la sicurezza dei trescoresi. I recenti eventi (il furto di Natale alla scuola media e quelli nelle abitazioni private di via Trieste e limitrofe di qualche giorno prima), in particolare, hanno determinato un’accelerazione dei tempi. Così sono in arrivo fototrappole e telecamere di videosorveglianza. Ad annunciarlo è il sindaco Angelo Barbati.

