Passatoia in moquette sul ponticello in legno

CREMA - Per essere bello, lo è. In questa stagione, però, era anche pericoloso, ma la moquette ha risolto il problema.

In questa stagione, l’umidità che cala nelle ore notturne si posa sulle assicelle in legno levigato e il freddo provoca una patina gelata, che rende la pavimentazione del ponticello assai scivolosa. Del problema è stato investito l’assessore comunale Matteo Gramignoli: «Avevo avvertito Linea gestioni perché buttasse del sale sul ponticello. Mi è stato risposto che il sale avrebbe finito per rovinare il legno e non sarebbe comunque stato risolutivo. A quel punto, ho chiesto all’ufficio tecnico di provvedere alla posa di una passatoia in moquette, in modo che nessuno rischi più di scivolare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO