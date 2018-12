Aria di nuovo ‘malata’, è allarme per la cappa di smog

CREMA - Torna l’allarme smog in città. Da venerdì 28 dicembre 2019 (ultimo giorno di rilevamenti ufficializzati dall’Arpa) le polveri sottili sono tornate sopra la soglia di attenzione, fissata a 50 microgrammi per metro cubo d’aria. Hanno raggiunto quota 67 parti per milione.

Si è interrotta la tregua natalizia, che andava avanti dal 20 dicembre. Una settimana piena, nel corso della quale le Pm10 erano sempre rimaste sotto controllo. Complice il perdurare dell’alta pressione, si è arrivati al primo sforamento di questa ultima decade del 2018.

A preoccupare sono anche le microparticelle, le Pm2,5, che da ben 10 giorni sono oltre i limiti (25 parti per milione). Si tratta di inquinanti che, proprio per le loro ridottissime dimensioni, riescono a raggiungere, ancor più facilmente delle Pm10, i polmoni: si depositano poi su bronchioli e alveoli. Possono dunque avere effetti molto negativi sulla salute dell’apparato respiratorio umano.

