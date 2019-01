Il vento non dissolve la cappa

CREMA - Nonostante il vento che nell’ultimo fine settimana del 2018 ha garantito cieli sereni, non è migliorata la qualità dell’aria in città e nel Cremasco. Anche a San Silvestro, le polveri sottili sono rimaste ben al di sopra della soglia di attenzione, fissata a 50 microgrammi per metro cubo d’aria.

In base ai dati registrati dalla centralina dell’Agenzia regionale per l’ambiente di via XI Febbraio (nella foto), la concentrazione media delle Pm10, rilevata nell’arco delle 24 ore, è stata pari a 73 parti per milione. Domenica 30 dicembre era a 76, sabato 29 dicembre a 79 e venerdì 28 dicembre 2018, primo giorno di sforamento, a 67.

Non si registrano marcate diminuzioni nemmeno per le micro polveri sottili: le Pm 2,5 sono oltre i limiti (25 microgrammi per metro cubo d’aria) da ormai due settimane consecutive. Valori, che hanno superato il doppio della soglia oltre la quale queste minuscole particelle diventano nocive per l’apparato respiratorio.

