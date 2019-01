Paullese, strada riaperta dopo la raffica di tamponamenti

***AGGIORNAMENTO

SPINO D'ADDA - Riaperta la Paullese raddoppiata, rimasta chiusa, dalle 7.30 alle 8.30 di mercoledì 2 gennaio, nel tratto tra Dovera e Spino a causa di una serie di tamponamenti causati anche da ghiaccio e nebbia. Non si registrano feriti gravi. Rilievi della polizia stradale di Crema.

