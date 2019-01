Ospedale, accessi in aumento. Emergenza pronto soccorso

CREMA - Emergenza di inizio anno all’ospedale Maggiore. Il pronto soccorso è sotto pressione – nelle ultime giornate gli accessi sono aumentati del 20-30% rispetto alla media –, inoltre sono stati attivati 15 posti letto in più per prevenire il possibile incremento dei ricoveri. Il personale medico e infermieristico del punto di primo intervento, guidato dal primario Giovanni Viganò, fa il possibile (sovente anche di più), ma con circa 200 accessi al giorno, rispetto agli abituali 160-170, i tempi di attesa sono inevitabilmente saliti. Come sempre, la precedenza spetta ai codici ‘rossi’, ovvero i casi più gravi, poi vengono trattati quelli ‘gialli’, ossia chi non è in pericolo di vita, ma presenta comunque patologie che porebbero richiedere anche un ricovero.

