Casa per casa chiedono soldi per una onlus, il sindaco: è un raggiro

DOVERA - L’allarme lo hanno lanciato alcuni residenti: venerdì 4 alle 14 hanno avvisato direttamente il sindaco Mirko Paolo Signoroni raccontandogli di persone che giravano in paese suonando i campanelli delle abitazioni e cercando di convincere i residenti a mettere mano al portafogli per una donazione. «Sottolineavano anche di essere stati autorizzati da me ad effettuare questo tipo di raccolta fondi – ha spiegato il primo cittadino –: niente di più falso. Sono convinto si tratti di un raggiro, ho immediatamente allertato i carabinieri di Pandino, stazione competente per il nostro Comune».

