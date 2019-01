Regolamento sul benessere animale, pesce rosso solo nell'acquario

RIVOLTA - Cinquantatré articoli che disciplinano una materia, il benessere animale, toccandone tutti gli aspetti: formano il relativo regolamento, il primo nella storia di Rivolta, approvato all’unanimità dal consiglio comunale nella sua ultima riunione. Anche i consigli comunali di Pandino e di Agnadello, partner di Rivolta in questo settore, lo approveranno.

Nella sala consiliare del municipio di piazza Vittorio Emanuele II il regolamento è arrivato a fine 2018, dopo aver passato il vaglio dell’apposita commissione comunale che a sua volta aveva ricevuto la bozza dall’Ufficio diritti degli animali del Gerundo. Una collaborazione fra istituzioni e volontariato dalla quale è scaturito un testo che dovrà per forza di cose essere affinato, ma che secondo il sindaco Fabio Calvi «ha una sua logica ed ha un senso importante». Previste multe ai trasgressori: dal divieto di tagliare coda e orecchie a quello che bandisce le bocce d’acqua per il pesce rosso.

