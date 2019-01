«Fisioterapia ridotta e non prendo più farmaci»

PIANENGO - «Chiedo solo che restino garantite le condizioni per curarmi. Se per i tagli alla sanità viene meno la costanza della fisioterapia che mi servirebbe a rimanere, per quanto posso, in salute, a che serve prendere ancora farmaci? Quando terminerò quelli che ho in casa, tanto vale smettere di prenderli».

A parlare così è Ettore Aschedamini, 57 anni, da sei costretto a letto per le conseguenze di una «patologia estremamente complessa, che crea problematiche di natura neurologica, cardiologica e motoria». A quanto sembra, Aschedamini è intenzionato a parlare della sua situazione anche alle telecamere del programma 'Mattino Cinque', la cui troupe dovrebbe essere ospite nella sua casa pianenghese a breve.

