Emergenza gelo, servono coperte per i senzatetto

CREMA - La Croce Rossa di Crema ha attivato la raccolta di coperte e sacchi a pelo in favore delle persone senza fissa dimora."L'inverno sta entrando nel suo periodo più rigido - spiegano dal comitato cittadino -: chi volesse essere d'aiuto può donare una o più coperte o sacchi a pelo ai volontari nella nostra sede, che si trova a fianco del comando della polizia locale. E' sempre aperta". Quanto raccolto sarà destinato alla Caritas di Crema e alla comunità Papa Giovanni XXIII che organizzano accoglienza e supporto nei dormitori e per strada. "Ricordiamo inoltre ai cremaschi che ci possono segnalare la presenza di senzatetto e persone in difficoltà che eventualmente incontrino e vedano". Basta chiamare i numeri: 0373/218711, 0373/ 876011, 0373/286175 o direttamente il numero unico di emergenza 112.

