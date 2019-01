Nutrie, "Ormai sono quasi dentro casa"

CREMA - Chi vive in periferia, soprattutto nella zona del quartiere San Carlo, vede aumentare ogni giorno il loro numero. E’ in atto una vera invasione di nutrie, anche nelle immediate vicinanze delle abitazioni. "Ormai sono quasi dentro casa". Un allarme per la sicurezza degli stessi residenti – ben sapendo quanto questi roditori, i cui esemplari adulti possono raggiungere un peso anche di 15-20 chilogrammi, abbiano anche comportamenti aggressivi –: complice il gran freddo degli ultimi giorni, le nutrie tendono ad avvicinarsi alle case per trovare più facilmente cibo, sfruttando prati e spazi verdi più riparati. «Ne abbiamo viste sino a quindici a pochi metri dalle case» hanno raccontato diversi cremaschi, nei giorni di festa a passeggio lungo la ciclo pedonale che costeggia la Gronda nord.

