Pensa di aver acquistato un'auto, ma è una truffa

CREMA - Nel mese di agosto dello scorso anno, un 30 enne di Crema, assieme alla sua fidanzata era entrato in un autosalone del cremasco per acquistare un’utilitaria di fabbricazione italiana dal prezzo molto conveniente. Il titolare dell’attività commerciale aveva preteso immediatamente un acconto di 1000 euro per poi chiedere altrettanto denaro dopo una settimana. Per la differenza, faceva sottoscrivere un contratto di finanziamento con una finanziaria per oltre 6000 euro, con rate mensili da 250 euro. Nonostante la promessa di immatricolazione del mezzo da lì a pochi giorni, però, il gestore e la consorte, addetta all’ufficio amministrativo dell’autosalone, accampavano continue scuse su ritardi nella consegna del veicolo. Nel frattempo la finanziaria che aveva erogato la somma all’autosalone ha cominciato ad inviare le rate da pagare costringendo il giovane a saldarle, suo malgrado, nonostante il veicolo non fosse ancora in suo possesso. Dopo due mesi circa, la vittima si è vista costretta a denunciare ai carabinieri di Romanengo la truffa subita. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la truffa era stata consumata poiché il veicolo, nel frattempo, era stato venduto regolarmente ad una donna di Montichiari, che lo stava utilizzando dal mese di settembre. I due titolari dell’autosalone sono stati denunciati per truffa in concorso alla Procura della Repubblica di Cremona. La vittima sta ora cercando di bloccare il finanziamento, avendo sporto denuncia.

Il consiglio dei carabinieri è di non acquistare veicoli nuovi ancora da immatricolare, a prezzi troppo convenienti, sottoscrivendo finanziamenti prima di entrarne in possesso.

