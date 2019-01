Decreto sicurezza: «Pronti a denunciare il sindaco»

CREMA - «Il sindaco Stefania Bonaldi sappia che come Lega, siamo pronti a tutte le battaglie necessarie, politiche e legali che facciano rispettare la legge». Così ieri, mercoledì 9 gennaio 2019, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Agazzi. Presa di posizione che arriva all’indomani dell’incontro pubblico organizzato in sala dei Ricevimenti sul ‘decreto sicurezza’ e durante il quale il sindaco ha annunciato che è pronta a firmare eventuali atti di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO