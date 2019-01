Alessandro Borghese 'avvistato' tra Moscazzano e Montodine: L'Hostaria San Carlo tra gli sfidanti?

Avvistato anche nelle campagne cremasche, lo chef Alessandro Borghese, per i suoi Quattro Ristoranti. In particolare, tra Moscazzano e Montodine. Il che fa presupporre che uno degli sfidanti sia ìL'Hostaria San Carloì. Sarà davvero la sfidante degli altri tre 'presupposti' ristoranti nei paraggi dei quali si è visto Borghese in questi giorni? Massimo riserbo, per regole ferree della produzione sia per lo chef, sia per i ristoratori. Impossibile far trapelare conferme o smentite. Ma intanto, fuori gara, Borghese ha cenato alla Trattoria Toscanini di Ripalta Guerina da chef Pietro Riggio. Chiedendo il 'bis' e assaggiando i tortelli cremaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO