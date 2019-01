Al volante senza assicurazione. Nove casi in 4 ore

CREMA - Sono bastate quattro ore di appostamento, per scoprire che nove delle auto in transito lungo via Milano non avevano copertura assicurativa. Un dato, quello riscontrato negli ultimi servizi condotti grazie alla tecnologia del varco elettronico installato alle porte della città, che ha sorpreso gli stessi agenti della polizia locale che, pure, nel corso del 2018, di verbali per infrazioni simili ne avevano elevati una trentina. Il comandante della polizia locale, Giuliano Semeraro, è però convinto che si tratti solo della punta dell’iceberg.

