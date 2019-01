In 100 al concorso per un posto da impiegato comunale

RIVOLTA D’ADDA - In cento per un posto da impiegato comunale. Scatta il concorso pubblico, per titoli e per esami, indetto dal Comune di Rivolta per assumere, a tempo pieno e indeterminato, un collaboratore amministrativo (inquadrato nella categoria B3, non di certo la più alta). Lunedì 14 gennaio alle 9, nell’aula magna del dipartimento di informatica dell’università di Crema, si terrà la preselezione. Una volta scremato il listone di candidati, il concorso proseguirà a Rivolta. Gli aspiranti dipendenti comunali arrivano non solo dai comuni più o meno limitrofi, ma anche da diverse province lombarde, da fuori regione e addirittura dal centro e dal sud Italia (Campania, Molise, Puglia e Sicilia).

