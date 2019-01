Casa di riposo, hotel e ristorante: piano da 200 posti di lavoro

PALAZZO PIGNANO - Per il paese potrebbe trattarsi di un’occasione si sviluppo quasi irripetibile: circa 200 posti di lavoro, che rappresenterebbero un’opportunità anche per i centri confinanti. Si sta concretizzando il progetto di un gruppo privato, che si occupa di costruzioni di insediamenti commerciali e di servizi — è già in corso la fase delle autorizzazioni amministrative — per realizzare a fianco del salumificio Bressani, lungo la provinciale Melotta, nella frazione di Cascine Gandini, una casa di riposo da 120 posti letto, un albergo e un ristorante-fast food. Nel primo caso si tratterà di una residenza per anziani non convenzionata. Il primo passo è stata la variante al Pgt adottata per trasformare l’area da industriale in commerciale. Una superficie complessiva di oltre 30mila metri quadrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO