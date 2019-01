Traffico rallentato per un guasto, sbarre ko

Disagi martedì 15 gennaio per i pendolari della linea Cremona-Crema-Treviglio-Milano. A causa di un guasto ad un passaggio a livello, poi riparato dai tecnici di Rete ferroviaria italiana – la società che ha competenza su impianti e stazioni – si sono registrati dei ritardi per alcuni dei convogli, in particolare per il regionale 10462, partito dal capoluogo provinciale alle 6,52. Un treno utilizzato anche da molti studenti che dai paesi della linea (Soresina e Castelleone) raggiungono Crema per frequentare le scuole superiori.

