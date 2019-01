Vigili del fuoco, la nuova caserma entro 26 mesi

CREMA - Entro due anni, 26 mesi per l’esattezza, la nuova caserma dei vigili del fuoco sarà realtà. A confermarlo è la delegata all’Urbanistica della giunta comunale, l’ex parlamentare ‘dem’ Cinzia Fontana. Dopo l’incontro di novembre al ministero degli Interni, tra la rappresentanza cremasca e i referenti del dipartimento centrale, competente sui presidi antincendio, a dicembre è giunto il verbale di «consegna dell’area», per dirla come i tecnici. «E a questo punto — sottolinea l’assessore — siamo entrati nella fase esecutiva». Il Viminale ha già garantito il milione e 800mila euro, necessario a realizzare la struttura, destinato a mandare in pensione l’attuale sede del distaccamento cittadino (quella di via Macello). E già entro le prossime settimane è previsto il bando per il progetto esecutivo dell’opera, che sorgerà su di un appezzamento di 3.660 metri quadrati al confine tra il territorio cittadino e quello della frazione di San Michele di Ripalta Cremasca.

