Nuovo Racchetti, pronti i soldi per progettare la scuola

CREMA - Arriva la conferma: il decreto Genova varato nei mesi scorsi dal governo, per la ricostruzione del ponte Morandi e terminare altre opere, contiene i soldi per realizzare il progetto della nuova sede del liceo Racchetti. Se prima era soltanto un’ipotesi, ora è certezza. L’Inail, l’ente al quale lo Stato ha assegnato il compito di portare a compimento l’edificio, già da tempo finanziato con 11 milioni e 250mila euro, ha ottenuto le risorse per dare il via alla fase progettuale. L’opera era bloccata da anni perché la Provincia, titolare degli istituti superiori, non disponeva dei 350mila euro necessari a fornire il progetto della nuova scuola. I soldi consentiranno all’iter di ripartire.

