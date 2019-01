La matita di una 25enne per i loghi della Musica nel Vento

SERGNANO - 'Musica nel vento'. Potrebbe sembrare il titolo di un romanzo, invece è l’inizio di una bella avventura per la giovane grafica, designer e artista Marisa Carimati, 25 anni, di Sergnano. Suo è infatti il logo che è stato selezionato dall’associazione 'Pianura da scoprire', per corredare tutto il tracciato compreso tra Adda e Serio che si collegherà alla ciclovia nazionale VenTo (Venezia-Torino), in fase di realizzazione.

Il logo creato da Marisa sarà rappresentato su tutta la cartellonistica e il materiale turistico-promozionale di Musica nel vento. Vale a dire, su tutte quelle indicazioni che, «raggiunte le diverse tappe nel Cremonese-Mantovano, Cremasco e Lodigiano, ne racconteranno le eccellenze musicali, legate poi a doppio filo con la storia, l’arte e le eccellenze dei luoghi», racconta Marisa.

