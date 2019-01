Tetto del Comune, polemica sulle riparazioni

VAIANO CREMASCO - Nei giorni scorsi, l’annuncio del sindaco Paolo Molaschi sull’imminente avvio dei lavori per riparare parte del tetto del palazzo comunale, complice lo squarcio che si era aperto a fine novembre scorso, a causa del maltempo. Immediato l’attacco della minoranza: «Ci sembra davvero una cifra esorbitante, in proporizione all’opera che si deve realizzare, spendere 15mila euro solo per la progettazione, affidata dal Comune a tecnici esterni. Chiudere un buco poco più grande di un metro quadrato e sistemare un porzione di tetto che guarda su piazza Gloriosi Caduti, costerà 89mila euro. Non c’è dunque proporzione tra investimento e spese di progettazione». Il sindaco, nella sua relazione sul primo semestre di governo, inviata nelle scorse settimane a casa dei cittadini, aveva evidenziato come da oltre 10 anni nessuno abbia messo mano alla copertura.

