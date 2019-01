Verso il rilancio, nuovi pavimenti da 300mila euro

CREMA - Il piano di rilancio del mercato coperto è pronto. Un investimento di almeno 150mila euro già da quest’anno – se necessario tramite mutuo – per cominciare a rifare il pavimento della prima pensilina (quella a fianco dell’acquedotto): da anni è rovinato, pieno di buche e avvallamenti. Ne hanno discusso, nei giorni scorsi nell’apposita commissione, l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli e i referenti delle associazioni dei commercianti, in particolare i rappresentanti degli ambulanti. Erano anni che questo organismo, dedicato esclusivamente al triplo appuntamento settimanale, non veniva più convocato. Il Comune ha messo sul tavolo le proprie ipotesi di lavoro. A bilancio 2019 sono stati stanziati 300mila euro da destinare al rifacimento della pavimentazione delle quattro pensiline (il lavoro senz’altro più urgente). Ci sono però diverse variabili. Innanzitutto, questi fondi non sono ancora in cassa. Dovranno arrivare dalle alienazioni dei beni comunali.

