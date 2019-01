Forza una finestra, ladro arrestato sul balcone

CREMA - Nascosto dietro una tenda, sul balcone accanto all’appartamento in cui stava tentando di introdursi, per rubare. Fermato e portato in commissariato, è stato poi processato per direttissima e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con ordine di espulsione dall’Italia. Si tratta di un 19enne di origini albanesi, sino all’altra notte incensurato. Ad attirare però i sospetti di un ispettore di polizia, al rientro dopo la serata in servizio, è stato uno dei suoi complici. Un giovane vestito di nero, davanti a una palazzina, che si guardava intorno con fare sospetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO