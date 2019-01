Porte ‘sbarrate’, studenti ancora contro la preside

CREMA - Questione di fumo, quello di sigaretta. E’ il motivo per cui le uscite di sicurezza della sede di via Dogali dell’istituto Pacioli sono state ‘sigillate’ con dei nastri, ma comunque utilizzabili (basta premere il maniglione antipanico) in caso di emergenza. Provvedimento deciso dalla dirigente Paola Viccardi, che ha uno scopo preventivo: vietare il fumo. Perché quelle porte, viene spiegato, venivano regolarmente aperte e quindi adoperate dagli studenti per arrivare all’esterno e fumare lontano dai controlli.

Decisione che però ha scatenato la reazione di alcuni studenti, che hanno affidato anche ai social i loro commenti, in alcuni casi allarmistici. Tanto che della questione si è interessato anche il commissariato cittadino, chiedendo spiegazioni alla dirigente scolastica.

