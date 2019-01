Ruba whisky e fugge, in manette dopo l’inseguimento

CREMA - In manette per rapina impropria, per aver tentato di sfuggire ai carabinieri, portandosi appresso la bottiglia di liquore rubata poco prima in un disocunt cittadino. Erano entrati in tre, l’altro pomeriggio, all’Md di via Fratelli Bandiera: tutti giovani e a caccia di alcolici. Ma senza alcuna intenzione di pagarli.

All’uscita, quando si sono trovati davanti una pattuglia del ‘112’, per un istante si sono chiesti se fosse lì proprio per loro. Perché sotto braccio avevano ancora le tre bottiglie di whisky, prelevate dagli scaffali del punto vendita. «Come fanno ad essere già arrivati?», si devono essere chiesti. Ma in realtà, si trattava semplicemente di una coincidenza: una casualità, che è comunque costata la denuncia a piede libero a due di loro, un 17enne e un 22enne di origini nordafricane, segnalati per furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO