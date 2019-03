Studenti rapiti, su Facebook calunnie e insulti contro la sindaca Bonaldi: pronta la denuncia

CREMA - Meme come quello rappresentato in questa immagine si stanno diffondendo nelle ultime ore su Facebook e su altri siti. Il contenuto è più o meno lo stesso. Ovvero accuse contro la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, di essere in qualche modo responsabile della tentata strage dell'autobus che trasportava gli studenti della scuola media Vailati avvenuta mercoledì 20 marzo. Si invitala Bonaldi a dimettersi, perché essendo "a favore dell'immigrazione incontrollata e contro il decreto sicurezza ha permesso al senegalese con precedenti di tentare una strage". Il Pd provinciale ha espresso la propria solidarietà alla sindaca.

La prima cittadina, segnalando pubblicamente i post, ha annunciato che presenterà denuncia alla polizia postale. "Nelle ultime ore - ha scritto Bonaldi su Facebook - stanno girando meme come questo e una serie di fake news da parte di troll e siti fantasma che parlano della sottoscritta. Fake che vengono riprese da persone che non verificano le fonti e danno luogo a diffamazioni, calunnie ed insulti nei confronti della mia persona, anche particolarmente violenti. Si sta tentando di screditarmi prendendo di mira la mia posizione a difesa dei diritti di tutte le persone, senza distinzione di orientamento sessuale o di etnia, per associarla all'orrenda vicenda del autobus dirottato e alla assunzione dell'autista Italo Senegalese, che come abbiamo ripetuto in ogni intervista ed in ogni comunicato, era un dipendente di Autoguidivie, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Cremona, sulla base di un appalto pronvinciale. Segnalerò immediatamente alla Polizia Postale quanto sta succedendo e stiamo facendo screenshot di giornali online e commenti ingiuriosi, dopodiché con il mio legale di fiducia procederò a sporgere denuncia. Ho già vinto due cause per diffamazione, non ho paura. È un modo schifoso, violento e codardo di agire, tipico di chi non ha il coraggio di esprimere civilmente e a viso aperto le proprie idee. Chiedo agli amici di darmi una mano a smascherare e svergognare questi incivili".