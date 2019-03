Senza patente e assicurazione, ma in possesso di cocaina: arrestato

OFFANENGO - Fermato per un controllo stradale e trovato senza patente di guida e copertura assicurativa, un 49enne è stato arrestato perché nel corso della perquisizione operata dai carabinieri sono spuntati diversi grammi di droga e un bilancino di precisione verosimilmente utilizzato per suddividere lo stupefacente in dosi.

I militari sono entrati in azione nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, su richiesta di alcuni cittadini. L'utilitaria con a bordo il commesso 49enne è stata fermata per strada. I controlli eseguiti hanno permesso di accertare la mancanza dell'assicurazione auto e della patente che era stata revocata in un'altra circostanza. I carabinieri hanno quindi approfondito le verifiche, scoprendo 11 involucri contenti 7 grammi di cocaina e la bilancia elettronica. A quel punto la perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dove gli uomini dell'Arma hanno trovato 2 grammi di hashish che il 49enne ha dichiarato di utilizzare personalmente.

Per l'uomo è scattato l'arresto (si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima) e la segnalazione alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Droga, bilancia e auto sono state sequestrate.

