I bambini eroi Ramy e Adam in tv a Che tempo che fa

CREMA - I due studenti eroi Ramy e Adam della scuola media Vailati sono stati gli ospiti d'eccezione della trasmissione di Rai1 Che tempo che fa condotta, domenica 24 marzo, da Fabio Fazio.

Vogliono diventare entrambi carabinieri, e in omaggio hanno ricevuto i cappelli dell’Arma dai militari presenti in studio. Adam e Ramy hanno confessato il loro desiderio in diretta tv.

«Sono stati bravissimi a darci le indicazioni» ha detto Maurizio Atzori, il carabiniere che ha risposto alla telefonata di Adam e che era presente nello studio di Fazio con il carabiniere scelto Aldo Alberto Leone, intervenuto per bloccare l'autobus sequestrato con gli studenti a bordo. Ramy ha poi confermato di essere stato contattato dal suo idolo, il calciatore della Juventus Paulo Dybala, che gli ha promesso un incontro a Torino appena ritornerà dal ritiro con la nazionale argentina. «E' stata dura» ha concluso l’appuntato scelto Atzori. «Però questa storia insegna che noi siamo sempre presenti. I cittadini che avranno bisogno di noi ci troveranno sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO