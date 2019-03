L'abbraccio dei carabinieri ai 51 ragazzi della media Vailati

CREMA - “I carabinieri volevano ringraziare i cinquantuno alunni della scuola media Vailati di Crema salvati dal rogo del pullman e l’hanno fatto abbracciandoli". I ragazzi, la dirigente scolastica e tutto il personale dell’Istituto comprensivo hanno accolto festosamente lunedì 25 marzo i rappresentanti dell’Arma. "Noi siamo addestrati a fronteggiare situazioni di rischio e pericoli - ha detto Luca De Marchis, comandante provinciale di Milano -. Facciamo il nostro lavoro. Per voi si è trattato invece di una situazione eccezionale che siete stati costretti ad affrontare. E l’avete fatto nel modo migliore. Siete stati straordinari". All’incontro hanno preso parte tutti i carabinieri coinvolti nell’operazione di salvataggio avvenuta mercoledì 20 marzo lungo la ex strada statale Paullese. I militari hanno regalato ai ragazzi cappellini, occhiali, biro e blocchetti. Si sono intrattenuti sino in tarda mattinata e si sono prestati a foto di gruppo e video, tra applausi, strette di mano e momenti di commozione.

