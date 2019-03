Terrore sul bus: Comune di Crema chiede garanzie su autisti

CREMA - Il Comune di Crema ha chiesto all’Amministrazione provinciale di Cremona con una lettera inviata lunedì 25 marzo la convocazione urgente di un incontro per verificare tutti gli aspetti riguardanti il trasporto pubblico locale con riferimento al dirottamento del pullman poi dato alle fiamme, sul quale viaggiavano 51 studenti della scuola media Vailati. La richiesta è stata inviata alla Provincia, già stazione appaltante del contratto del trasporto pubblico locale, e all’agenzia del trasporto pubblico di Cremona e Mantova, che verifica e controlla i servizi. Il Comune di Crema chiede ad Autoguidovie, gestore del servizio, che venga individuato un elenco stabile di autisti per il trasporto degli studenti, che vengano forniti i nomi dei conducenti e che per ciascuna figura sia comunicato il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti aggiornato al 2019. Il Comune chiede inoltre che Autoguidovie attesti la condotta impeccabile dei conducenti anche sotto il profilo morale e l’assenza di precedenti riconducibili a gravi violazioni del codice della strada. Il Comune chiede infine che i mezzi utilizzati per il servizio siano georeferenziati e che si mettano in atto tutti gli accorgimenti perché il gestore possa verificare in tempo reale la corretta esecuzione del servizio da parte dei conducenti. "Dobbiamo rassicurare genitori, insegnanti e studenti - spiega Stefania Bonaldi, sindaco di Crema -. Abbiamo informato anche i dirigenti scolastici delle garanzie che chiediamo, nell’interesse di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO