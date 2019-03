Dopo 70 anni insieme, marito e moglie se ne vanno a poche ore di distanza

RIPALTA CREMASCA - Si sono spenti a distanza di poche ore l’uno dall’altra - a 98 anni lei, a 99 lui - dopo 70 anni di vita insieme. Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo, è mancata anche Maria Degli Agosti, moglie dell’ex sindaco di Ripalta Cremasca Pietro Savoia scomparso durante la giornata di domenica. I funerali, congiunti, saranno celebrati martedì 26 marzo alle 15, nella chiesa di Zappello. Lasciano ai quattro figli e ai nipoti, ma anche all’intera comunità della frazione di Zappello e di Ripalta Cremasca la grande testimonianza di una vita dedicata alla famiglia e all’amore per la cultura, per la storia, per il proprio territorio e le nuove generazioni.

