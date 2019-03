Ramy: 'Se ringraziano Salvini è anche merito mio'

CREMA - Sulla cittadinanza italiana a Ramy, uno dei bambini della scuola media Vailati di Crema sequestrati sul bus a San Donato Milanese che con la sua telefonata ha avvisato le forze dell'ordine, tornano a parlare il ministro dell'Interno (e vice premier) Matteo Salvini, l'altro vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e lo stesso ragazzino.

Salvini ha spiegato che intende incontrare Ramy e la sua famiglia ma a telecamere spente. «Stiamo facendo tutti gli

approfondimenti del cas - ha detto - purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza» a Ramy. «Le

cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro», ha detto Salvini. «Se qualcuno la cittadinanza non l’ha chiesta e non l’ha ottenuta dopo 20 anni - ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti - fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché». L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, è più ottimista: «Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali. Come sapete nei giorni scorsi ho scritto anche ai ministeri competenti per fare in modo che la sua pratica arrivi presto al Consiglio dei Ministri. Mi aspetto che accada. Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è d’accordo. Non stiamo a girarci troppo intorno. Diamo la cittadinanza a quel bambino».

E ha parlato anche Ramy: «Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me». Sulla cittadinanza «Salvini all’inizio ha detto sì, poi no. Di Maio vuole darmela, quindi mi fido Di Maio», ha aggiunto.