Cremaschi, truffa dei diamanti a quota un milione di euro

CREMA - Quasi tre ore di confronto con i legali ormai specializzati nella cosiddetta truffa dei diamanti. Nel salone dell’oratorio di Santa Trinità una cinquantina di cremaschi (le vittime) hanno posto domande, ascoltato i suggerimenti, firmato le procure speciali, fatto il punto sullo stato dell’arte e sono stati informati sui tempi per presentare le denunce querela. Una cinquantina i presenti, ma molti di più quelli rimasti coinvolti e che si sono rivolti all’associazione consumatori di Crema: dagli iniziali 70 si è infatti passati a 80, e l’ammontare della truffa è arrivato a sfiorare il milione di euro solo per quanto riguarda i casi cremaschi.

Lunedì 25 marzo nella sala dell’oratorio cittadino, c’erano l’avvocato Marta Guerini Rocco, dell’associazione consumatori di Crema, i colleghi Pietro Meda e Claudia Fossati (entrambi esperti di diritto civile) e l’avvocato Stefano Ricci, penalista.

Numeri che potrebbero aumentare ancora. Molti hanno infatti preso coraggio in queste ultime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO