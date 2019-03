Crema2020, verso il contenzioso con Geo Cantieri

CREMA - Il Comune di Crema ha incaricato un legale, esperto in materia di esecuzione dei contratti pubblici, che affianchi la struttura comunale nella gestione del contenzioso con la ditta esecutrice dell’appalto di Crema2020. Le difficoltà emerse in queste settimane ad addivenire a una risoluzione consensuale, dato uno stato di consistenza che evidenzia maggiori somme erogate dal Comune a Geo Cantieri per oltre 100mila euro poiché, ai sensi della disciplina dei contratti pubblici, era stato anticipato il 20% dell'intero importo contrattuale, e la volontà di sbloccare una situazione ormai in stallo, hanno indotto l'Amministrazione a questa scelta. Il legale individuato è l’avvocato Maurizio Zoppolato del foro di Milano, che ha partecipato alla raccolta di curricula recentemente conclusa dall'ente per costituire l'albo comunale degli avvocati. La sua candidatura è parsa significativamente idonea, grazie ad esperienze simili per altre amministrazioni, dopo il confronto con professionalità analoghe. Zoppolato si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico, per il quale riceverà un compenso di 2.721,60 euro per la fase stragiudiziale e 9.401 euro per la successiva, eventuale fase giudiziale, a questo punto molto probabile.

“La nomina del legale è un atto necessario per tutelare l’interesse dell’Amministrazione e dei cittadini”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi. “L’obiettivo è arrivare alla conclusione più rapida possibile, ma anche più corretta dal punto di vista formale e sostanziale nei rapporti con l’impresa aggiudicataria”.

"Nell'arco delle scorse settimane abbiamo tentato una chiusura bonaria della convenzione con Geo Cantieri, ma permangono distanze apparentemente non colmabili fra le reciproche pretese”, spiega il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi. “A questo punto non si può sbagliare una mossa, nemmeno sul piano procedurale, per questo serve il supporto giuridico e amministrativo di un esperto di questa specifica casistica della esecuzione dei contratti pubblici. Vedremo il legale già in settimana per condividere una procedura che ci possa condurre al più presto a riassegnare il completamento dell'opera”.

