Don Gigi non c'è più, paese sconvolto e commosso

SPINO D'ADDA - Una morte improvvisa di cui, come hanno spiegato mercoledì 27 marzo dalla diocesi di Lodi, «devono ancora essere accertate le cause». Profonda commozione, ma anche sorpresa e sgomento, in paese per la scomparsa di don Gigi Sabbioni, ex parroco dal 2006 al 2015. Nell’estate 2011, il sacerdote 60enne era rimasto vittima di un tragico incidente: in ritiro spirituale sul lago di Garda, mentre cercava di scalvare un muretto era rovinato a terra, cadendo male sulla schiena. Drammatiche le conseguenze: due vertebre rotte, la fuoriuscita del midollo e la conseguenze infermità, che lo ha costretto in sedia a rotelle. Da allora, infatti, non si è più ripreso. Era entrato al Niguarda martedì mattina per controlli e nella notte di mercoledì il decesso. La diocesi: «Non ancora fissati i funerali, vanno prima accertate le cause della morte».

