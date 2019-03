Città senza mozziconi, la sfida

CREMA - Tifi Pergolettese o Crema 1908? Ti è piaciuto o no il film di Gudagnino? Preferisci viaggiare in pullman o in treno? Da venerdì 29, i cremaschi possono votare e, nel contempo, compiere un atto di civiltà: non buttare a terra i mozziconi. I cestini quiz con queste e altre domande sono realtà. Obiettivo principale di diminuire il numero di sigarette usate gettate per strada, nei parchi e nelle piazze (la stima nella sola Crema è 50 milioni ogni 12 mesi). Servono almeno sette anni perché ciò che rimane di una sigaretta si decomponga. I contenitori, gialli e dunque molto appariscenti, sono cinque. Sono stati posizionati all’inizio di via XX Settembre, sotto il Torrazzo, in piazza Garibaldi, davanti all’ospedale, alla stazione ferroviaria e in piazza Giovanni XXIII.

