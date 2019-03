Fa spesa con il bancomat rubato, 50enne denunciata

CREMA - Una cinquantenne cremasca ha approfittato della dimenticanza di un cliente al supermercato trasformandosi in una ladruncola. Con il risultato di finire l’avventura negli uffici del commissariato cittadino. Il fatto in questione risale a qualche giorno fa. L'uomo ha dimenticato alla cassa la propria tessera bancomat contactless (quelle che basta avvicinare al lettore, senza introdurle e senza digitare il Pin), dopo aver pagato regolarmente la spesa. Accortasi della dimenticanza, la cliente successiva se ne è appropriata e l'ha immediatamente utilizzata per pagare la propria spesa. Non contenta di questo utilizzo fraudolento, la donna ha utilizzato la carta di pagamento anche nei giorni successivi per fare piccoli acquisti. Dopo la denuncia del legittimo proprietario del bancomat la donna è stata individuata e deferita per i reati di furto e indebito utilizzo di uno strumento di pagamento.

