Chiesa stracolma e grande commozione ai funerali di don Gigi

SPINO D'ADDA - Chiesa di San Giacomo stracolma sabato 30 marzo per il funerale di don Gigi Sabbioni, parroco dal 2006 al 2015, morto improvvisamente a 60 anni martedì sera all'ospedale Niguarda di Milano, dove era entrato per controlli di routine la mattina stessa. Dal 2011 il sacerdote lodigiano era costretto in sedia a rotelle, per le gravi conseguenze di una rovinosa caduta da un muretto. Per consentire agli spinesi di seguire la cerimonia funebre è stato anche allestito un maxi schermo dietro alla parrocchiale, nella piazza del Comune. Il funerale è stato celebrato dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti. Al suo fianco il presule emerito Giuseppe Merisi, il parroco don Alberto Fugazza e molti altri preti della diocesi. Nelle prime file i familiari di don Gigi. La salma è stata poi sepolta nel cimitero di Lodi.

