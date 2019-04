«Sono il sindaco di tutti. Non devo essere simpatica»

CREMA - Senza peli sulla lingua, come ci ha abituato da sette anni a questa parte. Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, non si sottrae a domande scomode anche anche sul suo carattere.

I fatti del bus dirottato e incendiato a San Donato. La piega politica e la strumentalizzazione fatta. Mi chiedo se si aspettava questi toni e questi comportamenti dagli aggressori virtuali?

«Non sono fenomeni nuovi, ma la progressiva bestialità con cui si manifestano dev’essere un monito per tutti, in questo senso mi è parso un bel segno il contegno mantenuto dai consiglieri comunali lunedì scorso. Ognuno di loro è riuscito a fare precedere la propria posizione politica da una premessa molto civile. Sono stata difesa come rappresentante istituzionale, anche dagli avversari politici. Spero sia dipeso dalla consapevolezza che l’uso criminale delle nuove tecnologie e dei relativi contenuti può distruggere tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi, tutti insieme. La comunicazione malata può indurre colpevoli malati o delinquenti, persone da curare o da perseguire, non c’è alternativa. Le mie denunce di questi giorni, rischiano di avere esiti clamorosi».

