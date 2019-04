Corto circuito a presa di corrente, liceo linguistico inagibile

CREMA - Un corto circuito a una presa di corrente dei distributori automatici di snack e bevande avvenuto durante la notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Questa la causa dello sgombero forzato di 180 studenti del linguistico dell'istituto Racchetti Da Vinci di viale Santa Maria (le quinte non sono a Crema, essendo tutte in gita). Arrivati a scuola alle 8,30 come tutte le mattine, sono stati trasferiti in parte nella palestra dei vicini licei scientifico e classico e in parte nelle classi dei due istituti superiori.

