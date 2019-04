Siccità, il fontanile Laghet completamente asciutto

DOVERA - L’inquietante paesaggio del fontanile Laghèt, che si trova in aperta campagna, non lontano dall’abitato della frazione di Roncadello, rende purtroppo bene l’idea di quanto sia grave la siccità che ha colpito il territorio comunale, ma anche il resto del Cremasco, negli ultimi mesi. Laddove, anche nella stagione invernale, solitamente c’era uno specchio di acque limpide di notevoli dimensioni, molto più grande delle abituali risorgive, il terreno è secco come non mai.

